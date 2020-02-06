МИД РФ сообщил о гибели в Сирии росийских военных специалистов
Сегодня, 14:27ПроисшествияФото: pixabay.com
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В середине января в в Идлибской зоне деэскалации в Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты», сообщило Министерство иностранных дел РФ.
В министерстве рассказали, что за последние две недели января, в Идлибе произошла тысяча нападений со стороны террористов. Пока не уточняется, о каком количестве погибших идет речь.
В начале февраля стало известно о гибели четверых спецназовцев ФСБ России в Сирии. Официально подтверждена гибель одного. По информации «Новой газеты», бойцами спецназа обеспечивалась безопасность во время встречи высших руководителей Сирии и Турции.
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