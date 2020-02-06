На Урале грузовой поезд сбил насмерть 12-летнего школьника
Сегодня, 12:28ПроисшествияФото: pixabay.com
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Вчера, пятого февраля, в Качканаре Свердловской области грузовой состав сбил 12-летнего школьника, сообщает АН «Между строк».
Инцидент произошел в районе станции Дробильной. По информации агентства, ребенок скончался на месте.
По предварительным данным, происшествие произошло на оборудованном пешеходном переходе через железнодорожные пути.
Следственный комитет по данному поводу пока комментариев не дает.
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