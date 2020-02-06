На Урале женщине пришлось нести на руках ребенка-инвалида для посадки в самолет

Сотрудниками аэровокзала не было предоставлено специальное подъемное устройство для посадки в самолет.

Как сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, женщина заранее уведомила службу наземного обслуживания транспорта о необходимости предоставления специальных средств передвижения и условий перевозки.

Сотрудник аэропорта встретил пассажиров и обеспечил прохождение регистрации, а также оформление багажа вне очереди. Однако до самолета он пассажиров не проводил и не предоставил специальное подъемное устройство. Поэтому женщине пришлось взять сына на руки, чтобы пройти в самолет.