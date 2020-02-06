На Урале женщине пришлось нести на руках ребенка-инвалида для посадки в самолет
В международном аэропорту Магнитогорска в Челябинской области матери 12-летнего ребенка-инвалида пришлось нести его в самолет на руках, сообщает Ура.ру.
Сотрудниками аэровокзала не было предоставлено специальное подъемное устройство для посадки в самолет.
Как сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, женщина заранее уведомила службу наземного обслуживания транспорта о необходимости предоставления специальных средств передвижения и условий перевозки.
Сотрудник аэропорта встретил пассажиров и обеспечил прохождение регистрации, а также оформление багажа вне очереди. Однако до самолета он пассажиров не проводил и не предоставил специальное подъемное устройство. Поэтому женщине пришлось взять сына на руки, чтобы пройти в самолет.
Женщина обратилась с жалобой в прокуратуру, которая вынесла представление директору аэропорта. Сотрудник, который не предоставил подъемное устройство, будет привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.8 КоАП РФ (непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом).