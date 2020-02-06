«Помяло с обеих сторон»: в Екатеринбурге маршрутка застряла между двумя автобусами

Согласно информации очевидцев, маршрутка застряла параллельно движению автобусов. Пока неизвестно, как могла произойти такое столкновение.

Маршрутка была зажата с обеих сторон, что привело к повреждениям. У автобусов технические повреждения небольшие.

Как сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга, в результате столкновения никто не пострадал. Медицинская служба была вызвана для проверки.