«Помяло с обеих сторон»: в Екатеринбурге маршрутка застряла между двумя автобусами
Сегодня, 10:39ПроисшествияФото: группа "Инцидент-Екатеринбург" во ВКонтакте
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В Екатеринбурге на автобусной остановке произошло ДТП, в результате которого маршрутное такси оказалось зажатым между двумя автобусами, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно информации очевидцев, маршрутка застряла параллельно движению автобусов. Пока неизвестно, как могла произойти такое столкновение.
Маршрутка была зажата с обеих сторон, что привело к повреждениям. У автобусов технические повреждения небольшие.
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Как сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга, в результате столкновения никто не пострадал. Медицинская служба была вызвана для проверки.
Очевидцы утверждают, что причиной столкновения стал гололед, который образовался из-за нестабильной погоды.
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