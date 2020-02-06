В Екатеринбурге водителя приговорили к 1,5 годам лишения свободы за гибель пешехода

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга на основании доказательств, предоставленных гособвинением, вынес приговор 40-летнему местному жителю. Он признан виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В ходе рассмотрения дела установлено, что 24 мая 2019 года Саркисян во время маневра на перекрестке не убедился в его безопасности и отсутствии приближающегося транспорта. Вследствие чего, он не уступил дорогу встречному автомобилю, допустив столкновение. В результате встречный автомобиль выехал на тротуар, где сбил женщину-пешехода.

Пострадавшая получила тяжкие травмы, что стало причиной ее смерти в этот же день в больнице.