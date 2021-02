В Екатеринбурге на ЕКАД недалеко от поселка Медный грузовик сбил двух мужчин, которые ехали на снегоходе.

Авария случилась в ночь с 5 на 6 февраля. Очевидцы сообщают в паблике «Инцидент Екатеринбург», что мужчины на снегоходе не соблюдали правила ПДД и ехали по правой полосе трассы, при этом на их одежде не было светоотражающих элементов. Они попали под грузовик и погибли. Напомним, в начале февраля на трассе Екатеринбург — Пермь иномарка врезалась в фуру, при этом пострадала женщина и её 10-летняя дочь. На свердловской трассе мать и 10-летняя дочь пострадали в лобовом ДТП с фурой

