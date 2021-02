Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность мужчины с травмами, которого нашли на улице Пихтовая, и обстоятельства получения увечий.

05 февраля 08.40 на обочине в районе дома на улице Пихтовая, 30 был обнаружен в сугробе мужчина с многочисленными травмами. На вид пострадавшему около 60 лет, он доставлен в больницу. Предположительно, мужчина пострадал в дорожно-транспортном происшествии,рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское». Если вы были очевидцем происшествия или обладаете какой-нибудь информацией по этому факту, просьба сообщить в по телефонам: 47-70-01 или 97-65-84.

