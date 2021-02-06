В Екатеринбурге охранники ТЦ подозреваются в ночной краже денег для больных детей

На видео, опубликованном на странице chp_ekaterinburg в Instagram, видно, как двое молодых людей, похожих на охранников, подходят к коробке пожертвований и пытаются извлечь денежные средства длинным предметом, напоминающим линейку.
Также охрана промышляет рекетом на парковке выдуманными штрафами за неправильно поставленное авто по 500 рублей на счет «Сбера» охранника,рассказала одна из подписчиц.
В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу изданию «КП-Екатеринбург» сообщили, что сообщений о краже денег из капсулы к ним не поступало.
Напомним, в конце ноября 2020 года житель Нижнего Тагила, работающий охранником, получил шесть месяцев условного срока за снятие наличных средств с чужой банковской карты.