В Екатеринбурге охранники ТЦ подозреваются в ночной краже денег для больных детей

В Екатеринбурге пользователи интернета заподозрили охранников ТЦ Академический в том, что по ночам они крадут деньги из капсулы для сбора денег на благотворительность.

На видео, опубликованном на странице chp_ekaterinburg в Instagram, видно, как двое молодых людей, похожих на охранников, подходят к коробке пожертвований и пытаются извлечь денежные средства длинным предметом, напоминающим линейку. Также охрана промышляет рекетом на парковке выдуманными штрафами за неправильно поставленное авто по 500 рублей на счет «Сбера» охранника,рассказала одна из подписчиц. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу изданию «КП-Екатеринбург» сообщили, что сообщений о краже денег из капсулы к ним не поступало. Напомним, в конце ноября 2020 года житель Нижнего Тагила, работающий охранником, получил шесть месяцев условного срока за снятие наличных средств с чужой банковской карты. В Нижнем Тагиле охранник «Перекрестка» получил условный срок за кражу денег с карты

