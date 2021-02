В Нижнем Тагиле на Гальянке ВАЗ-2114 столкнулся с Renault и от силы удара съехал в кювет.

Инцидент произошел 6 февраля около 15.00, возле рынка на Черноисточинском шоссе. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД. Напомним, сегодня ГИБДД Нижнего Тагила предупредило горожан о возможном увеличении количества ДТП из-за гололеда. В Нижнем Тагиле ожидается ухудшение дорожных условий из-за гололеда

