В Нижнем Тагиле ночью на Руднике сгорела баня, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

6 февраля в 00.46 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на улице Вишневая. На площади 20 квадратных метров горела баня. Пожар тушили шесть человек личного состава и две единицы спецтехники. Сотрудники МЧС справились с огнем в течение семи минут. Напомним, 3 февраля из-за пожара на улице Циолковского в Нижнем Тагиле погиб второклассник. Мальчик закутался в одеяло и задохнулся. Его нашли еще живым, но без сознания. Ребенка спаси не удалось. В Нижнем Тагиле в пожаре на улице Циолковского погиб второклассник

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter