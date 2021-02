Вызывали Росгвардию: в Екатеринбурге третьеклассник забросал завуча петардами

В Екатеринбурге родители детей из школы № 74 жалуются на третьеклассника, который закидал завуча петардами.

Сначала мальчика увели в кабинет директора, но он убежал и спрятался в кабинете английского языка. В итоге в школу вызвали Росгвардию, они прошли в этот класс и забрали его оттуда,рассказала изданию «КП-Екатеринбург» мама одного из детей. Родители попытались узнать подробности инцидента, однако в школе им отказались что-либо рассказывать. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу также подтвердили факт произошедшего. Там отметили, что после инцидента законного представителя третьеклассника привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. С самим мальчиком была проведена профилактическая беседа. Напомним, в сентябре 2020 года родители рассказали, что этот же ребенок бьет других детей, специально точит карандаши и колет ими ребят. Родители несколько раз обращались к директору с жалобами, однако повлиять на ребенка не удалось. В Екатеринбурге родители жалуются на орудующего острым карандашом третьеклассника

