Вызывали Росгвардию: в Екатеринбурге третьеклассник забросал завуча петардами

Вызывали Росгвардию: в Екатеринбурге третьеклассник забросал завуча петардами

Сегодня, 19:29ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге родители детей из школы № 74 жалуются на третьеклассника, который закидал завуча петардами.

Сначала мальчика увели в кабинет директора, но он убежал и спрятался в кабинете английского языка.

В итоге в школу вызвали Росгвардию, они прошли в этот класс и забрали его оттуда,рассказала изданию «КП-Екатеринбург» мама одного из детей.

Родители попытались узнать подробности инцидента, однако в школе им отказались что-либо рассказывать.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу также подтвердили факт произошедшего. Там отметили, что после инцидента законного представителя третьеклассника привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. С самим мальчиком была проведена профилактическая беседа.

Напомним, в сентябре 2020 года родители рассказали, что этот же ребенок бьет других детей, специально точит карандаши и колет ими ребят. Родители несколько раз обращались к директору с жалобами, однако повлиять на ребенка не удалось.

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