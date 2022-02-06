В Екатеринбурге разгромили павильон югославской кухни

Из показаний очевидцев следует, что нападавших было четверо или пятеро. Злоумышленники разбили павильон монтировками. Им пыталась воспрепятствовать одна из сотрудниц заведения, однако, тщетно. Неизвестные только громко кричали на женщину и продолжали крушить заведение. С места инцидента они скрылись на белом автомобиле марки Renault Logan, пишет ура.ру.
По данным пресс-службы городского управления МВД Екатеринбурга, по факту нападения на павильон югославской кухни инициировали проверку. Информация о ЧП поступила на пульт дежурного седьмого отдела полиции. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все детали и обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве.