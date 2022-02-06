В Екатеринбурге разгромили павильон югославской кухни

В Екатеринбурге разгромили павильон югославской кухни
В Екатеринбурге разгромили павильон югославской кухни
Сегодня, 17:06ПроисшествияФото: 1MI

В Екатеринбурге неизвестные лица с монтировками напали на павильон

Группа неустановленных лиц совершила нападение на павильон югославской кухни, расположенной на пересечении улиц Декабристов и Белинского. Чрезвычайное происшествие случилось в Екатеринбурге минувшей ночью.

Из показаний очевидцев следует, что нападавших было четверо или пятеро. Злоумышленники разбили павильон монтировками. Им пыталась воспрепятствовать одна из сотрудниц заведения, однако, тщетно. Неизвестные только громко кричали на женщину и продолжали крушить заведение. С места инцидента они скрылись на белом автомобиле марки Renault Logan, пишет ура.ру.

По данным пресс-службы городского управления МВД Екатеринбурга, по факту нападения на павильон югославской кухни инициировали проверку. Информация о ЧП поступила на пульт дежурного седьмого отдела полиции. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все детали и обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве.

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