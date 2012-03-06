Разыскиваются очевидцы июльского ДТП на Южном подъезде, в котором погибли два человека
6 марта 2012, 09:19Происшествия
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26 июля 2011 года в 5.45 водитель автомобиля Шевроле-Лачетти следуя по дороге Южный подъезд к Нижнему Тагилу, в районе 7 км 853 м допустил наезд на пешехода – женщину 1940 г.р.
После чего водитель автомобиля АМУР (ТАТА), следуя по этой жеавтодороге, допустил наезд на двух пешеходов: женщину 1940 г.р. иводителя автомобиля Шевроле-Лачетти, мужчину 1958 г.р.
В результате дорожно-транспортного происшествия два пешехода от полученных травм скончались на месте происшествия.
Следственное управление города Нижний Тагил просит лиц, которым известныкакие-либо обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия,обратиться по адресу: г.Н.Тагил, ул.К.Маркса, 49, каб.30 или потелефонам: 97-66-88, 97-66-46.
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