В Нижнем Тагиле пьяные подростки напали на полицейских

Как сообщили в пресс-службе полиции, подростки вели себя неадекватно, начали прыгать на служебную машинуполицейских. При производстве разбирательства 16-летний подросток ударилсвоей головой в голову старшего сержанта полиции.

После этого подростки были доставлены в отдел полиции. Двое из них продолжили сопротивляться. 16- и 19-летний братья напали на дежурного отдела, старшего лейтенантаполиции, порвали ему служебную форму и сорвали с нее погоны, сообщили впресс-службе.