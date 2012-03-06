В Нижнем Тагиле пьяные подростки напали на полицейских
6 марта 2012, 12:04Происшествия
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Вечером 3 марта пятеро подростков в состоянии алкогольного опьянения шумели у Дома культуры «Юбилейный». Возле дома культуры, в котором располагался избирательный участок, дежурили сотрудники ППСП межмуниципального управления МВД РФ «Нижнетагильское».
Как сообщили в пресс-службе полиции, подростки вели себя неадекватно, начали прыгать на служебную машинуполицейских. При производстве разбирательства 16-летний подросток ударилсвоей головой в голову старшего сержанта полиции.
После этого подростки были доставлены в отдел полиции. Двое из них продолжили сопротивляться. 16- и 19-летний братья напали на дежурного отдела, старшего лейтенантаполиции, порвали ему служебную форму и сорвали с нее погоны, сообщили впресс-службе.
Сейчас проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
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