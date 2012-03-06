Во время посещения магазина в Нижнем Тагиле женщина прятала в детской коляске украденное белье
6 марта 2012, 10:50Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Инцидент произошел в магазине «Мегамарт» на Ленинградском проспекте (Вагонка).
Гражданка Азербайджана пришла за покупками не одна, а с матерью и дочкой, которая была в большой коляске. Охрана магазина сразу заметила в камеры видеонаблюдения, что женщины прячут в коляске нижнее белье, взятое с прилавков.
На выходе воровок задержали. В их коляске оказалось 17 предметов белья на сумму около 2500 рублей. На место происшествия была вызвана полиция, против женщин возбуждено уголовное дело.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей