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Во время посещения магазина в Нижнем Тагиле женщина прятала в детской коляске украденное белье
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Во время посещения магазина в Нижнем Тагиле женщина прятала в детской коляске украденное белье

6 марта 2012, 10:50Происшествия
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