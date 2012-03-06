«Восьмерка» сбила девочку, переходившую дорогу не по зебре
6 марта 2012, 10:18Происшествия
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5 марта в 16.55 водитель автомобиля ВАЗ-2108, мужчина 1992 года рождения с водительским стажем 1 год, у дома № 33 по ул.Зари допустил наезд на ребенка. Девочка 2002 г. р. переходила дорогу в 20 метрах от пешеходного перехода.
Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован в ДГБ № 3, сообщили в ГИБДД.
ГИБДД призывает родителей учить детей пользоваться пешеходнымипереходами и светофорами и во время движения быть для нихположительным примером поведения на дороге.
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