«Восьмерка» сбила девочку, переходившую дорогу не по зебре

Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован в ДГБ № 3, сообщили в ГИБДД.

ГИБДД призывает родителей учить детей пользоваться пешеходнымипереходами и светофорами и во время движения быть для нихположительным примером поведения на дороге.