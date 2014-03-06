Родственники разыскивают Марину Инюкину: последний раз девушка была на связи 17 февраля (ФОТО)

Пропавшую зовут Инюкина Марина, родилась 25 ноября 1989 года. Ушла девушка из дома 17 февраля, именно тогда с ней была установлена последняя связь. На сегодняшний день никаких сообщений от Марины не было.

Была одета в черный пуховик, серые широкие штаны и синюю шапку, как на фото. Родители уже давно обратились с соответствующим заявлением в полицию. Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить в отдел полиции № 18 по тел. 8 (3435) 47-71-02 (дежурная часть), 47-71-60 (уголовный розыск) или 02.»