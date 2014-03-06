Сегодня утром под Тагилом водитель уснул за рулем: серьезное ДТП с участием грузовика (ФОТО)

Так, в 6 часов 30 минут утра 36-летний водитель за рулем Toyota Avensis, следуя со стороны Серова к Екатеринбургу, на 167 километре трассы столкнулся с крупногабаритным автомобилем Freightliner.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. С переломом обеих голеней и переломом грудной клетки он был госпитализирован в ЦГБ №1.

Как сообщили в Отделении пропаганды ГИБДД, водитель Toyota уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Фотографии предоставлены Отделение пропаганды ГИБДД