Сегодня утром под Тагилом водитель уснул за рулем: серьезное ДТП с участием грузовика (ФОТО)
6 марта 2014, 15:15Происшествия
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Под Нижним Тагилом сегодня случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД.
Так, в 6 часов 30 минут утра 36-летний водитель за рулем Toyota Avensis, следуя со стороны Серова к Екатеринбургу, на 167 километре трассы столкнулся с крупногабаритным автомобилем Freightliner.
В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. С переломом обеих голеней и переломом грудной клетки он был госпитализирован в ЦГБ №1.
Как сообщили в Отделении пропаганды ГИБДД, водитель Toyota уснул за рулем и выехал на встречную полосу.
Фотографии предоставлены Отделение пропаганды ГИБДД
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