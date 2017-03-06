Девушка-полицейский вскрыла дверь в квартиру и спасла пенсионерку в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Как сообщает пресс-служба управления МВД «Нижнетагильское», накануне житель одного из многоквартирных домов города встретил в подъезде соседку пенсионного возраста, которая пожаловалась на плохое самочувствие и попросила вызвать медиков. Мужчина обеспокоился состоянием 84-летней женщины и позвонил еще и в полицию.

В течение дня Алина Козрева, которая обслуживает данную территорию, зашла проведать пенсионерку, но не смогла попасть в квартиру. Сотрудник полиции опросила жильцов подъезда и выяснила – медики приезжали, но дверь им никто не открыл.

Участковый повторила свой визит к пенсионерке утром следующего дня. Ее насторожило, что в квартире горит свет, а соседи сообщили, что не видели пенсионерку уже несколько дней. Женщина одинока, из родственников у нее есть только сильно выпивающий сын.

Девушка-полицейский проявила бдительность и, заручившись одобрением начальства, вызвала МЧС, чтобы вскрыть дверь в квартиру пожилой женщины. Пенсионерка была обнаружена на полу в коридоре и сообщила, что у нее отнялись ноги, и она не могла подняться, чтобы открыть дверь. Незамедлительно были вызваны медики.

Алине Козревой объявлена благодарность от начальства.

Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"