Двухэтажный дом полностью сгорел на Старателе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Сообщение и начавшемся пожаре поступило в службу спасения Нижнего Тагила около 23:20. Огнём была охвачена площадь в 300 квадратных метров.

Когда-то этот дом был жилой, но жильцы давно переселены и некогда жилое помещение пустовало. Местные жители предполагают, что там обосновались бомжи.