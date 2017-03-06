Двухэтажный дом полностью сгорел на Старателе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
6 марта 2017, 12:40ПроисшествияЕкатерина Малых
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4 марта на Старателе в Нижнем Тагиле произошло возгорание двухэтажного дома №13 по улице Крымская.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение и начавшемся пожаре поступило в службу спасения Нижнего Тагила около 23:20. Огнём была охвачена площадь в 300 квадратных метров.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц пояснили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Пожар отнесён к повышенной категории сложности 1 БИС. В тушении участвовало 5 единиц техники.
Когда-то этот дом был жилой, но жильцы давно переселены и некогда жилое помещение пустовало. Местные жители предполагают, что там обосновались бомжи.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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