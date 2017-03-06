Иномарка сбила молодого парня на Серовском тракте (ФОТО)

Водитель транспортного средства «Тойота Рав 4» на 166 километре вышеуказанной автодороги совершил наезд на молодого человека 1993 г. р., который переходил проезжую часть по ходу движения автомашины.

В результате дорожного инцидента пешеход госпитализирован в больницу с травмой живота и переломом ноги, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

В этот же день на той же трассе водитель без прав перевернулся на BMW X6.

Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД