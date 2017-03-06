Льдина с 23 рыбаками откололась на Белоярском водохранилище в Свердловской области (ФОТО, ВИДЕО)

Рыбаков при помощи судна на воздушной подушке переместили на безопасный лед и направили на берег. К моменту начала спасательной операции льдину отнесло на 200 м.

В Свердловской области сейчас проходит операция «Безопасный лед», направленная на предупреждение и предотвращение ЧС на льду. Как сообщает Е1, МЧС напоминает свердловчанам, что в связи с дневными плюсовыми температурами находиться на льду стало небезопасно.