Льдина с 23 рыбаками откололась на Белоярском водохранилище в Свердловской области (ФОТО, ВИДЕО)
6 марта 2017, 09:45Происшествия
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5 марта в Свердловской области недалеко от поселка Зеречный на Белоярском водохранилище возникла ЧС – оторвалась льдина с 23 рыбаками.
Благодаря бдительности сотрудников службы спасения, дежуривших на льду, спасательная операция началась незамедлительно.
Рыбаков при помощи судна на воздушной подушке переместили на безопасный лед и направили на берег. К моменту начала спасательной операции льдину отнесло на 200 м.
В Свердловской области сейчас проходит операция «Безопасный лед», направленная на предупреждение и предотвращение ЧС на льду. Как сообщает Е1, МЧС напоминает свердловчанам, что в связи с дневными плюсовыми температурами находиться на льду стало небезопасно.
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Фото, видео: ГУ МЧС России по Свердловской области; E1.RU
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