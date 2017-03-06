Металлическое ограждение рухнуло с крыши на тротуар в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

Этот инцидент мог бы стать трагическим. Падающее с высоты шестого этажа ограждение легко могло покалечить случайного пешехода. К счастью, в момент падения на тротуаре никого не было. За комментариями журналист портала TagilCity.ru обратился к директору обслуживающей дом управляющей компании «Квартал».

Снегом придавило ограждения. Снег не упал, одни ограждения только снесло. Сегодня снег с крыши убрали. Этот дом прошел федеральную программу капитального ремонта. Там [на крыше] не старьё стояло. Это просто погодные условия способствовали тому, что снег пошел рассказала директор Наталья Шохова.

Почему же крыша не была своевременно очищена от снега? По словам директора, работники управляющей компании каждый день работают на крышах, однако в условиях потепления рабочих рук стало не хватать:

Кровельщики работали даже в праздники. Фактически, приходится носиться. Мы всех дворников предупредили. Смотрим, где пойдёт снег. Невозможно работать по плану — то в одном месте снег сползет, то в другом. Все из-за того, что разом потеплело. В ближайшие три дня ожидается минусовая температура — начнём работать в нормальном режиме.

Несмотря на эти доводы, нельзя не признать, что только по везению никто из жителей Нижнего Тагила не получил увечье.

Тепло пришло в Нижний Тагил в конце зимы. Ещё 22 февраля в центре города рухнувшие с крыши снег и лёд совали вывеску одной из пиццерий. В мэрии ситуацию с расчисткой крыш признают неудовлетворительным. За отсутствие результатов 3 марта мэр объявил выговоры главам районов.