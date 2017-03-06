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Младший сержант из Екатеринбурга погиб при странных обстоятельствах в Самарской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Младший сержант из Екатеринбурга погиб при странных обстоятельствах в Самарской области

6 марта 2017, 08:10Происшествия
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