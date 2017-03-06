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Мужчина попытался вскрыть вены, сидя на светофоре в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина попытался вскрыть вены, сидя на светофоре в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО)

6 марта 2017, 15:05ПроисшествияЕкатерина Малых
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