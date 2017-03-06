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Неизвестный обстрелял Volkswagen Tiguan с девушкой за рулем во дворе Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неизвестный обстрелял Volkswagen Tiguan с девушкой за рулем во дворе Екатеринбурга

6 марта 2017, 17:55Происшествия
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