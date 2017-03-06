Организация обвиняется в хищении 6,8 млн рублей при строительстве газопровода в Свердловской области
6 марта 2017, 13:30Происшествия
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Прокуратура Свердловской области провела проверку расходования бюджетных средств при строительстве газопровода в поселке Калачик под Верхотурьем.
По сообщению пресс-службы прокуратуры, установлено, что на строительство газопровода было запланировано выделить 7 млн. руб. Контракт на подряд был заключен ГУП «Газовые сети» с ООО «УралСетьСтрой».
Однако работы фактически проводило ГУП «Газовые сети», руководство ООО «УралСетьСтрой» достоверно располагало информацией о ведущихся работах, но предоставило фиктивные документы о якобы выполненных их организацией подрядах. В результате чего ООО «УралСетьСтрой» получило по контракту 6,8 млн. руб.
В результате проверки два должностных лица «Газовых сетей» привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении ООО «УралСетьСтрой» возбужденоуголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
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