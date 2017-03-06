Пойманный школьниками при попытке изнасилования в Екатеринбурге мужчина оказался рецидивистом

Напомним, на днях два школьника 14 и 17 лет смогли предотвратить изнасилование 37-летней женщины, поймав злоумышленника.

Им оказался ранее судимый за подобное преступление мужчина. Он освободился из тюрьмы почти 1,5 года назад, и снова взялся за старое.