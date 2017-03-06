Прилетевший из Праги в Екатеринбург мужчина скончался в аэропорту Кольцово

Очевидцы рассказали, что мужчина внезапно потерял сознание. До приезда бригады скорой помощи человеку пытались оказывать медицинскую помощь, однако, спасти мужчину не удалось.

Сообщается, что это произошло в зоне прилет международных рейсов, пишет E1.ru. В пресс-службе Кольцово эту информацию официально подтвердили.