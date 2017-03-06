Прилетевший из Праги в Екатеринбург мужчина скончался в аэропорту Кольцово
6 марта 2017, 08:00Происшествия
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Вчерашним вечером в аэропорту Кольцово скончался пассажир, прибывший в Екатеринбург из Праги.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы рассказали, что мужчина внезапно потерял сознание. До приезда бригады скорой помощи человеку пытались оказывать медицинскую помощь, однако, спасти мужчину не удалось.
Сообщается, что это произошло в зоне прилет международных рейсов, пишет E1.ru. В пресс-службе Кольцово эту информацию официально подтвердили.
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