Севшая за репост видео воспитательница Евгения Чудновец выйдет на свободу
6 марта 2017, 11:25Происшествия
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Сегодня в 10:00 в Курганском областном суде состоялся пересмотр дела осужденной за репост Евгении Чудновец.
Как сообщает «Новый день», судебное заседание проходило в закрытом режиме, видео-связь тоже не работала, и Чудновец не могла наблюдать за ходом слушания.
Результатом сегодняшнего заседания стала отмена приговора. Чудновец должна выйти на свободу немедленно, она оправдана и имеет право на реабилитацию.
Напомним, ранее о ее освобождении ходатайствовала Генеральная прокуратура РФ.
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