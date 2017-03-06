Виновник смертельного ДТП в Свердловской области получил реальный срок в колонии-поселении

В августе 2016 года житель Алапаевска Максим Годущан, находясь в наркотическом опьянении допустил ДТП, в котором погиб его пассажир. При этом в салоне авто все были в алкогольном опьянении и не пристегнуты ремнями безопасности.

Превысив допустимую скорость, водитель автомобиля «Шевроле-Круз» Годущан не справился с управлением ТС: автомобиль занесло. Далее произошло опрокидывание иномарки.

Пассажир, находившийся на переднем сиденье, получил травмы и в дальнейшем скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело.

Районный суд приговорил виновника ДТП к 3-м годам условного лишения свободы. Прокуратура обратилась в Свердловский областной суд с апелляцией. Она посчитала, что наказание слишком мягкое.

Тем более, в 2002 году данный гражданин уже был лишен прав на 1,5 года и привлекался к административной ответственности за управление ТС в пьяном виде в 2005 и 2007 годах.

Областной суд учел заявление прокуратуры и приговорил Годущана к 3-м годам колонии-поселения.