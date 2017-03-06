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Виновник смертельного ДТП в Свердловской области получил реальный срок в колонии-поселении
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Виновник смертельного ДТП в Свердловской области получил реальный срок в колонии-поселении

6 марта 2017, 16:40Происшествия
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