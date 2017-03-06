Второй автомобиль арестован судебными приставами у екатеринбуржца за долги (ФОТО)

Как сообщают в УФССП по Свердловской области, мужчина имеет долг физическому лицу в размере 350 тыс. руб., поэтому у него была арестована «Газель», находящаяся в пользовании у третьих лиц.

Однако, как выяснилось позже, мужчина задолжал деньги еще и банку, сумма долга составляет 750 тыс. руб. В залоге у финансовой организации находится автомобиль «Hyundai i40 VF», принадлежащий данному гражданину.

Место нахождения автомашины было установлено, и пристав-исполнитель Железнодорожного района УФССП составил акт и передал автомобиль на хранение банку.

Аресту транспортного средства препятствовало третье лицо, в пользовании которого находилась данная иномарка. Однако, при аресте средства передвижения, мужчина отказался предъявить документы удостоверяющие личность.

Фото: УФССП по Свердловской области