30-летний екатеринбуржец пропал во время доставки товара по сельским магазинам (ФОТО)

Мужчина перестал выходить на связь днем, сообщается, что последний раз он говорил по телефону со своей матерью. Тревогу поднял экспедитор, отправивший Илью с грузом в пять торговых точек в районе Чайковского.

6 марта сотрудники полиции обнаружили автомобиль мужчины, но его самого там не оказалось, a следы вели в Чернушку. По словам свидетелей, автомобиль пустовал уже 3 марта с 16.00.

Родственники Ильи сообщили, что в поселке Куеда у мужчины есть знакомые, и он мог направиться к ним, однако те даже не знали, что он находится недалеко от них.