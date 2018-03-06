Два человека погибли в ДТП на Режевском тракте (ФОТО)
6 марта, 23:55Происшествия
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На трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2110» и лесовоза. В результате аварии погибли два человека.
Сюжеты: Алапаевск, Екатеринбург
6 марта в 10 часов утра на трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск автомобиль «ВАЗ-2110» влетел под лесовоз. Прицеп снёс переднюю часть легковушки, автомобиль развернуло на 180 градусов.
Как сообщает «Комсомольская правда Урал», водитель и пассажирка «ВАЗа» скончались до приезда бригады скорой помощи.
Подробности произошедшего предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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Фото: «Комсомольская правда Урал»
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