Иномарка вылетела на обочину на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Hyundai Getz столкнулся с Daewoo Nexia на улице Индустриальная. Из-за столкновения Daewoo вынесло на обочину в сугроб и развернуло. У автомобиля помяты дверцы справа.

Очевидцы предполагают, что авария могла произойти из-за обильного снегопада накануне. Под снегом на дороге образовалась ледяная корка.

Водители привыкают к тому, что зимой на дорогах нет снега. Поэтому чуть снежок — начинают ныть и колотиться прокомментировал аварию житель Нижнего Тагила.

По мнению других водителей, которые видели ДТП, Daewoo могла нарушить скоростной режим и машину могло развернуть на рельсах.

Там на рельсах уже машин 10 развернуло, водитель Нексии скорее всего очень быстро ехал раз его на встречу выкинуло предположил тагильчанин.

По наблюдениям очевидцев, пострадавших людей в ДТП не было.