Инструктор Божья-Воля и овчарка Дик поймали четырёх налётчиков на магазин в Тавде

5 марта в дежурную часть Тавды поступило сообщение о срабатывании сигнализации в одном из местных магазинов. Прибывшие на место полицейские обнаружили разбитое окно, через которое неизвестные проникли в помещение и украли тележку с продуктами .

Для розыска преступников были привлечены служебная собака по кличке Дик и инструктор-кинолог Владимир Божья-Воля. В считанные минуты овчарка взяла след и привела правоохранителей к жилому дому, где были задержаны четверо подозреваемых в краже, сообщает «Вечерний Екатеринбург».