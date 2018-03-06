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Инструктор Божья-Воля и овчарка Дик поймали четырёх налётчиков на магазин в Тавде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Инструктор Божья-Воля и овчарка Дик поймали четырёх налётчиков на магазин в Тавде

6 марта, 06:05Происшествия
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