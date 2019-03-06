29-летний мужчина пропал без вести в посёлке под Верхней Салдой
Сегодня, 00:30ПроисшествияФото: vk.com/poproriw
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Родственники и знакомые Медведева Александра Александровича сообщают о том, что мужчина пропал без вести в посёлке Басьяновский. К поискам привлечены волонтёры и участники поисковых отрядов.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
29-летний Александр Александрович пропал 1 марта в посёлке Басьяновский под Верхней Салдой. Мужчина был одет в военный ватный бушлат зелёного цвета старого образца с воротником, штаны военные зелёные старого образца, рыбацкие сапоги и чёрную спортивную шапку. Телосложение пропавшего мужчины – плотное, рост в пределах 185 сантиметров, карие глаза и тёмные короткие волосы. За левым ухом имеются два шрама, в передней части челюсти нет 3-4 зубов, на левом плече недоделанная татуировка головы медведя, передаёт поисковый отряд «Прорыв».
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О местонахождении мужчины сообщать координатору по имени Влад по номеру 8-965-510-69-01.
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