Пассажиры эвакуированы с борта «Уральских авиалиний» в Домодедово
Сегодня, 15:58ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Пассажиры самолета «Уральских авиалиний» эвакуированы по надувному трапу в Домодедово.
По предварительной информации, самолет рейса Омск-Москва, перед тем как совершить посадку, 20 минут кружил над аэропортом Домодедово. По данным пассажиров, было понятно, что на борту имеются неисправности.
В итоге людей из самолета эвакуировали по надувному трапу. Сообщается, что в самолете заклинило дверь, пишет «Мэш».
Напомним, что в августе 2018 года самолет Москва-Омск совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира.
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