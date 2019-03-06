Подросток сгорел заживо под Екатеринбургом

Тело нашли местные жители. По предварительной версии, произошел пожар, в результате которого и скончался молодой человек. Также следователи рассказали, что рядом с трупом была обнаружена легковоспламеняющаяся жидкость. Предварительный причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, пишет URA.RU.