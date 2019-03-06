Подросток сгорел заживо под Екатеринбургом

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
4 марта в поселке Черновское Ирбитского района в подвале одного из домов было найдено тело подростка.
Сюжеты: Екатеринбург
Тело нашли местные жители. По предварительной версии, произошел пожар, в результате которого и скончался молодой человек. Также следователи рассказали, что рядом с трупом была обнаружена легковоспламеняющаяся жидкость. Предварительный причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, пишет URA.RU.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей