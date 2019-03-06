Супруги погибли под Екатеринбургом в ДТП с фурой

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5 марта в 20.00 на ЕКАД произошло ДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей, два человека погибли.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, в момент движения фуры лопнуло колесо и грузовой автомобиль занесло, он выехал на полосу встречного движения. Машина столкнулась с тремя легковыми автомобилями - Volkswagen, Ford Fusion, Daewoo Nexia. После чего фура улетела в кювет и перевернулась.
Водитель и пассажирка Ford Fusion, семейная пара, скончались на месте, пишет Е1. Водителю МАЗа на месте была оказана медпомощь, у него диагностированы ушибы и закрытая черепно-мозговая травма.
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