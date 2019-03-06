Жертвы тагильского маньяка опознали задержанного мужчину

Также причастность мужчины к совершенным преступлениям подтвердили результаты предварительной экспертизы. Теперь уголовные дела по эпизодам, произошедшим в Гальяно-Горбуновском массиве, могут быть объединены в одно производство.

Напомним, 31 января подозреваемый напал на женщину в районе ТЦ «Кит», но она оказала сопротивление. 18 февраля он подкараулил девушку в парке Победы и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Сейчас мужчину проверяют на причастность к ещё одному преступлению – совершению развратных действия в отношении 14-летней школьницы из Нижнего Тагила.