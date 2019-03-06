Жертвы тагильского маньяка опознали задержанного мужчину
Сегодня, 16:19ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Две жертвы тагильского маньяка опознали задержанного 27-летнего жителя Кировграда, который признался в совершении нападений на женщин на ГГМ и несовершеннолетнюю девушку на Вагонке, рассказал TagilCity.ru источник в правоохранительных органах.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Также причастность мужчины к совершенным преступлениям подтвердили результаты предварительной экспертизы. Теперь уголовные дела по эпизодам, произошедшим в Гальяно-Горбуновском массиве, могут быть объединены в одно производство.
Напомним, 31 января подозреваемый напал на женщину в районе ТЦ «Кит», но она оказала сопротивление. 18 февраля он подкараулил девушку в парке Победы и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.
Сейчас мужчину проверяют на причастность к ещё одному преступлению – совершению развратных действия в отношении 14-летней школьницы из Нижнего Тагила.
Во вторник, 5 марта, суд арестовал задержанного сроком на два месяца.
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