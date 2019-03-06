Житель Березовского подозревается в убийстве собутыльника телевизором
Сегодня, 16:37ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
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29-летний житель Березовского подозревается в совершении умышленного убийства.
По версии следствия, 2 марта 2019 года двое жителей Березовского совместно распивали спиртные напитки. В ходе распития между мужчинами возник конфликт. Подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаками в области туловища и головы, а затем – несколько ударов корпусом телевизора. Потерпевший скончался на месте от множественных переломов ребер.
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Подозреваемый был задержан по горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина дал признательные показания, сообщает СУ СКР по Свердловской области. Задержанный заключен под стражу.
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