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Житель Березовского подозревается в убийстве собутыльника телевизором
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Березовского подозревается в убийстве собутыльника телевизором

Сегодня, 16:37ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
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