Житель Березовского подозревается в убийстве собутыльника телевизором

По версии следствия, 2 марта 2019 года двое жителей Березовского совместно распивали спиртные напитки. В ходе распития между мужчинами возник конфликт. Подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаками в области туловища и головы, а затем – несколько ударов корпусом телевизора. Потерпевший скончался на месте от множественных переломов ребер.