Два жителя Свердловской области попали в больницу из-за зараженной рыбы
Сегодня, 18:29ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Два человека из Свердловской области попали в больницу с диагнозом гаффская болезнь. Их госпитализировали в Тавдинскую центральную районную больницу, а сейчас переводят в Тюмень, пишет ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, пациенты будут находится в токсикологическом отделении ОКБ № 1. Также сейчас уточняются все обстоятельства заражения и возможность того, что другие люди тоже ели рыбу, выловленную в Заболотье.
Источником заражения гаффской болезнью является больная рыба, которая является токсичной для людей. При этом от человека к человеку заболевание не передается.
У заболевших в течение суток наблюдаются признаки острого пищевого отравления, судороги, затем идет отказ внутренних органов. 1-2% случаев являются смертельными.
В октябре прошлого года гаффской болезнью в Тюменской области заразились восемь человек, двое из которых находились в тяжелом состоянии.
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