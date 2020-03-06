Два жителя Свердловской области попали в больницу из-за зараженной рыбы

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, пациенты будут находится в токсикологическом отделении ОКБ № 1. Также сейчас уточняются все обстоятельства заражения и возможность того, что другие люди тоже ели рыбу, выловленную в Заболотье.

Источником заражения гаффской болезнью является больная рыба, которая является токсичной для людей. При этом от человека к человеку заболевание не передается.

У заболевших в течение суток наблюдаются признаки острого пищевого отравления, судороги, затем идет отказ внутренних органов. 1-2% случаев являются смертельными.