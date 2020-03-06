На Урале при пожаре в частном доме погиб 4-летний ребенок
Сегодня, 12:37ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В ночь с 5 на 6 марта в Туринске Свердловской области произошел пожар в частном доме, в результате которого два человека пострадали и погиб 4-летний ребенок, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре поступило на пульт в час ночи, в тушении огня принимали участие 11 спасателей на четырех спецмашинах. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались мужчина и женщина, они получили ожоги второй-третьей степени и госпитализированы в медучреждение.
При разборе сгоревших конструкций обнаружено тело 4-летнего ребенка. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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