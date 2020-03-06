На Урале при пожаре в частном доме погиб 4-летний ребенок

Сообщение о пожаре поступило на пульт в час ночи, в тушении огня принимали участие 11 спасателей на четырех спецмашинах. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались мужчина и женщина, они получили ожоги второй-третьей степени и госпитализированы в медучреждение.