Суд оштрафовал жителя Березовского, забившего топором собаку на глазах у детей

По версии мужчины собака напала на его пса на прогулке. В прокуратуре рассказали, что пенсионер поймал чужую собаку, затем начал ее душить поводком и избивать, поле чего привязал к забору и шесть раз ударил топором по голове. Все это он совершил на глазах у детей.