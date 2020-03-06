Суд оштрафовал жителя Березовского, забившего топором собаку на глазах у детей
Сегодня, 19:40ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Березовском на 50 тысяч рублей оштрафовали 67-летнего мужчину, который топором забил собаку на глазах детей, пишет Е1.
По версии мужчины собака напала на его пса на прогулке. В прокуратуре рассказали, что пенсионер поймал чужую собаку, затем начал ее душить поводком и избивать, поле чего привязал к забору и шесть раз ударил топором по голове. Все это он совершил на глазах у детей.
Мужчине предъявили обвинение в жестоком обращении с животными. Суд приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей, исключив из обвинения пункт о применении садистских методов по отношению к животному.
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