В Екатеринбурге по подозрению в педофилии задержан сотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД в Екатеринбурге задержан по подозрению в интимной связи с 12-летней школьницей, сообщает Ура.ру.
По данным следствия, 35-летний прапорщик полиции с 1 сентября 2019 года по 5 февраля 2020 года неоднократно вступал в интимную связь с 12-летней школьницей.
В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста». Как рассказал начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, мужчина уже уволен из органов в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
Напомним, в январе в Екатеринбурге школьница рассказала соседке о домогательствах отчима. По данному факту полиция организовала проверку. Мать девочки утверждала, что оклеветать отчима ребенка подговорили.