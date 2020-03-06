В Екатеринбурге по подозрению в педофилии задержан сотрудник ГИБДД

По данным следствия, 35-летний прапорщик полиции с 1 сентября 2019 года по 5 февраля 2020 года неоднократно вступал в интимную связь с 12-летней школьницей.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста». Как рассказал начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, мужчина уже уволен из органов в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.