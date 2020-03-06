В Нижнем Тагиле воспитанники детсада не могут выйти на прогулку из стаи собак
Сегодня, 18:06ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле на территории детского сада № 161 на улице Октябрьской Революции обосновалась стая бездомных собак. Малышей из-за опасности уже неделю не выводят на прогулку, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Руководство дошкольного учреждения для решения проблемы обратилось в службу заказчика. Однако пока на отлов никто не приезжал.
Как рассказала и. о. директора объединения «Звездочка» Ольга Старцева, в прошлом году детсад сталкивался с такой же ситуацией. Тогда собак отловили.
Также в группе «Инцидент Нижний Тагил» появился ролик, на кадрах которого прямо на территории детсада видны следы собачьих лап. Тропинка, по которой бегают животные, пролегает через детскую площадку.
Видео
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Видео: группа "Вконтакте" - "Инцидент Нижний Тагил"
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