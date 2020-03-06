В Нижнем Тагиле воспитанники детсада не могут выйти на прогулку из стаи собак

Руководство дошкольного учреждения для решения проблемы обратилось в службу заказчика. Однако пока на отлов никто не приезжал.

Как рассказала и. о. директора объединения «Звездочка» Ольга Старцева, в прошлом году детсад сталкивался с такой же ситуацией. Тогда собак отловили.

Также в группе «Инцидент Нижний Тагил» появился ролик, на кадрах которого прямо на территории детсада видны следы собачьих лап. Тропинка, по которой бегают животные, пролегает через детскую площадку.