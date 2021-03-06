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Cтая волков утащила прикованного на цепь пса на окраине Екатеринбурга (Видео)

Стая из шести волков разорвала цепь и утащила собаку в поселке Шабры на окраине Екатеринбурга. Начальник отдела департамента охраны природы усомнился, что запись сделана в столице Урала.

На видеозаписи двое хищников подбегают к будке, из которой им навстречу выбегает собака и радостно виляет хвостом. Однако волки сразу же бросаются на питомца и начинают тянуть. Позже к ним присоединились еще четверо. Общими усилиями нападавшим удалось разорвать цепь и скрыться с добычей из ракурса видеокамеры.

Видео:YouTube-канал EANews

Начальник отдела по оперативной работе Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Дмитрий Савин усомнился в месте происшествия.

В подлинности записи нет сомнений, но это не в Екатеринбурге снято. Самая крупная стая, о которой нам известно, это четыре волка на границе с Челябинской областью, передает ЕАН слова Дмитрия Савина.

Напомним, волки держат в страхе жителей Евстюнихи под Нижним Тагилом. Жители отметили, что хищники нападают на собак. По словам местных жителей, людям самостоятельно приходится спасаться от диких животных с помощью петард или других шумовых устройств. Также жителям приходится вечером уводить собак в недоступное место, а утром вновь выводить, чтобы защитить их от нападения.

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Екатеринбург
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