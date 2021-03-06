Двух пенсионерок насмерть сбил на пешеходном переходе водитель в Качканаре и скрылся

5 марта около 13.00 в Качканаре у дома 39 А на улице Свердлова водитель автомобиля «Хонда Интегра» не предоставил преимущество в движении двум женщинам-пешеходам, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем водитель скрылся с места происшествия.
В результате ДТП 79-летняя и 83-летняя женщины получили тяжелые травмы. Обе пострадавшие были доставлены в реанимацию, однако спасти их не удалось. Предварительно установлено, что пенсионерки направлялись из дома в поликлинику.
Сотрудники ГИБДД обнаружили брошенный автомобиль, причастный к ДТП, в одном из микрорайонов Качканара. Сейчас полицейские устанавливают личность водителя.
Напомним, в конце января водитель автобуса сбил пенсионерку на пешеходном переходе на проспекте Мира в Нижнем Тагиле. Она была госпитализирована с сотрясением мозга и ушибом грудной клетки.