Двух пенсионерок насмерть сбил на пешеходном переходе водитель в Качканаре и скрылся

Двух пенсионерок насмерть сбил на пешеходном переходе водитель в Качканаре и скрылся

Сегодня, 11:06ПроисшествияФото: МО МВД России "Качканарский"
Двух пожилых женщин сбил насмерть водитель иномарки на пешеходном переходе в Качканаре и уехал с места ДТП, сообщает пресс-служба МО МВД России «Качканарский».

5 марта около 13.00 в Качканаре у дома 39 А на улице Свердлова водитель автомобиля «Хонда Интегра» не предоставил преимущество в движении двум женщинам-пешеходам, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП 79-летняя и 83-летняя женщины получили тяжелые травмы. Обе пострадавшие были доставлены в реанимацию, однако спасти их не удалось. Предварительно установлено, что пенсионерки направлялись из дома в поликлинику.

Сотрудники ГИБДД обнаружили брошенный автомобиль, причастный к ДТП, в одном из микрорайонов Качканара. Сейчас полицейские устанавливают личность водителя.

Напомним, в конце января водитель автобуса сбил пенсионерку на пешеходном переходе на проспекте Мира в Нижнем Тагиле. Она была госпитализирована с сотрясением мозга и ушибом грудной клетки.

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