Двух пенсионерок насмерть сбил на пешеходном переходе водитель в Качканаре и скрылся

5 марта около 13.00 в Качканаре у дома 39 А на улице Свердлова водитель автомобиля «Хонда Интегра» не предоставил преимущество в движении двум женщинам-пешеходам, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем водитель скрылся с места происшествия.