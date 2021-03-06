Хотел в психиатрическую больницу: тагильчанин вскрыл себе вены «розочкой» в магазине

4 марта мужчина на Тагилстрое зашел в магазин «Красное & Белое», расположенный на улице Гвардейская, 8. Он подошел к холодильнику со спиртными напитками, взял бутылку с пивом, разбил её об пол, а затем осколками нанес себе ранения руки. Потом он вышел на улицу.
Предварительно известно, что 31-летний тагильчанин уже состоит на учёте в психиатрическом медучреждении. После инцидента его отправили на 25-й квартал.
Он до этого приехал в психбольницу, но его там отказались принять на диспансеризацию, а у него началось обострение, и он решил вот таким способом обратить на себя внимание,рассказал инсайдер ИА «Между строк».
Напомним, в Нижнем Тагиле лишили прав женщину, которая страдала психическим расстройством. Диагноз к нее был выявлен уже после получения документов на вождение.