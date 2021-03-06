Хотел в психиатрическую больницу: тагильчанин вскрыл себе вены «розочкой» в магазине

Мужчина вскрыл себе вены осколками от бутылки в магазине на Тагилстрое в Нижнем Тагиле для того, чтобы попасть на лечение в психиатрическую больницу.

4 марта мужчина на Тагилстрое зашел в магазин «Красное & Белое», расположенный на ​улице Гвардейская, 8. Он подошел к холодильнику со спиртными напитками, взял бутылку с пивом, разбил её об пол, а затем осколками нанес себе ранения руки. Потом он вышел на улицу. Предварительно известно, что 31-летний тагильчанин уже состоит на учёте в психиатрическом медучреждении. После инцидента его отправили на 25-й квартал. Он до этого приехал в психбольницу, но его там отказались принять на диспансеризацию, а у него началось обострение, и он решил вот таким способом обратить на себя внимание,рассказал инсайдер ИА «Между строк». Напомним, в Нижнем Тагиле лишили прав женщину, которая страдала психическим расстройством. Диагноз к нее был выявлен уже после получения документов на вождение. Тагильчанка лишилась водительских прав из-за психического расстройства

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